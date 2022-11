Meet the Author

Hussain Ali Haidari

حسین‌علی حیدری



حسین حیدری، دانش‌آموخته رشته خبرنگاری دانشگاه کابل استم. از سال 2013 به این طرف با رسانه‌های مختلف به ویژه روزنامه 8صبح به عنوان گزارشگر و دبیر گزارش‌ها کار کرده‌ام. در کنار کار خبرنگاری حدود دو سال در اداره امور ریاست جمهوری، دوران رییس جمهور غنی کار کرده‌ام. پس از تسلط طالبان بر افغانستان حدود یک سال می‌شود که در ایالت مینه‌سوتای امریکا زنده‌گی می‌کنم.برای همه مهم است که بدانند در محیطی که زنده‌گی می‌کنند چه می‌گذرد. فرصت‌ها و چالش‌های موجود چیست. برای افغان‌هایی که در امریکا به ویژه در ایالت مینه‌سوتا آمده‌اند، برای چگونگی ادغام زنده‌گی در کشور جدید، اطلاعات مفید و موثر به زبان‌های دری و پشتو وجود ندارد. با استفاده از خانه نو ما تلاش داریم که زمینه دسترسی افغان‌ها به خبرها و اطلاعات مورد نیازشان را فراهم کنیم.امیدوار استم که در آینده بسیار نزدیک خانه نو به عنوان یک رسانه مفید و موثر در بین افغان‌ها در امریکا به ویژه در مینه‌سوتا جای خود را پیدا کند.پروژه خانه نو با حمایت و همکاری رسانه سهان در مینه‌سوتا راه‌اندازی شده است. ما بسیار خوشحال

.استیم که از این طریق به مشکلات افغان‌ها در مینه‌سوتا می‌پردازیم و به آنان اطلاع‌رسانی می‌کنیم

.حسین علی حیدري د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوی یم

له ۲۰۱۳ کال راهیسې مې په بېلابېلو رسنیو کې کار کړی دی، په تېره بیا په ۸صبح ورځپاڼې کې د خبریال او د راپورونو د مدیر په توګه د کار کولو ترڅنګ د ولسمشر غني په دوره کې د ولسمشرۍ په چارو کې دوه

.کاله کار کړی

وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړ، زه له شاوخوا یو کال راهیسې د مینیسوټا په ایالت کې ژوند کوم.دا د هرچا لپاره مهمه ده چې پوه شي چې په چاپیریال کې څه پیښیږي؟ په کوم چاپیريال کې

.چې دوی ژوند کوي

فرصتونه او ننګونې څه دي؟ د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته په ځانګړې توګه په مینیسوټا کې راغلي، په نوي هیواد کې د ژوند د ادغام د څرنګوالي لپاره په دري او پښتو ژبو ګټور او ښه معلومات نشته. د نوي کور په کارولو سره، موږ هڅه کوو چې افغانان هغو خبرونو او معلوماتو ته لاسرسی ومومي چې دوی ورته اړتیا

.لري

زه هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې نور کور په امریکا او په ځانګړې توګه په مینیسوټا کې د افغانانو ترمنځ د یوې ګټورې او اغېزمنې رسنۍ په توګه خپل ځای ومومي.د نوي کور پروژه په مینیسوټا کې د سهان

.رسنیو په ملاتړ او همکارۍ پیل شوې

.موږ ډیر خوښ یو چې په مینیسوټا کې د افغانانو ستونزې په دې ډول حل کوو او خبرې ورباندي کوو

I was born on July 25, 1994 in Qarabagh, a district located in the Ghazni Province in southeastern Afghanistan. I speak Dari, Pashto, and English. Dari is what my family speaks and what I spoke growing up, and it is the language I am most comfortable speaking. I learned English while I attended Kabul University by taking classes through the University and Ehsan Wardak English Institute.

As a child, I lived in Qarabagh with my parents, two brothers, and two sisters. My youngest brother, Hamid, is in 12th grade and still lives with my parents in Qarabagh, where they have a farm. My two sisters and my other brother are living in Kabul. My other brother, Nowruz Ali, and my younger sister, Shekofa, are attending university.

I attended Kabul University and graduated in 2016 with a degree in Journalism. I worked as a reporter for the publication Hasht-e-Subh Daily from April 2015 through April 2018, and then as an Executive Officer at the Administrative Office of the President in Kabul from January 2019 through October 2020. I returned to Hasht-e-Subh as a Secretary of Reports January 2021 through May 2022. I also worked for Radio Nawrouz as a senior reporter from March 2021 through May 2021.

Hasht-e-Subh Daily was founded in 2007 and is one of the most popular newspapers in Afghanistan. Hasht-e-Subh has more than 2 million followers on Facebook and is seen as the voice of the people of Afghanistan. Hasht-e-Subh publishes articles critical of the Taliban and suicide bombers, and is pro-democracy and pro-human rights. While I worked for Hasht-e-Subh as a journalist, I wrote many reports condemning the Taliban and supporting democracy in Afghanistan.

On August 30, 2021, the Taliban took full control of Afghanistan. I was working at Hasht-e-Subh Daily as a Secretary of Reports. I left Afghanistan on the end of October, 2021. I continued writing anti-Taliban reports for Hasht-e-Subh after October, 2021 because I believe it is important to speak for the people and draw attention to the atrocities committed by the Taliban. Even though I was afraid of the Taliban, I could not remain silent because I am dedicated to supporting democracy and human rights in Afghanistan.

On March 24, 2020, I married my wife, Mozhgan, in Ghazni Province. On December 10, 2020, our son Bashar was born in Kabul.

I entered the United States on November 27, 2021 as a parolee. I was about two months in an air force military camp (Fort Dix) in New Jersey. I came in MN on February 10, 2022. I’m living with my wife and my son in Saint Louis Park. My family include of my parents and my two brothers and sisters still living in Afghanistan. Although I’m save here but I’m worry for my family. They are not save there. I haven’t heared any positive thing about my homeland after Taliban took the power in Afghanistan. Most of my best friend and my colleagues left Afghanistan. I’m looking to find a way for eviction of my family from Afghanistan. Taliban disagree with girls to go to schools. Women can’t work under the Taliban low. We haven’t more freedom of speech and media in Afghanistan.