La campaña para definir quién ocupará el puesto de Contralor de Minnesota se disputa entre la titular del DFL Julie Blaha y el retador del GOP Ryan Wilson de Maple Grove. Una encuesta realizada a principios de septiembre reveló que los dos están en una contienda apretada, con Blaha ligeramente liderando por apenas un punto.

¿Qué es lo que hace el Contralor del Estado? “La Oficina del Contralor del Estado supervisa la actividad financiera de los gobiernos locales en Minnesota mediante la realización de auditorías de los estados financieros de los gobiernos locales y la revisión de los documentos, datos, informes y quejas presentadas a la Oficina”, según el sitio web de la agencia. La Oficina analiza la información financiera de los gobiernos locales que luego sirve de base para los informes que emite.

El Contralor también representa al público en los consejos que se ocupan de cuestiones como las inversiones, el desarrollo económico, la vivienda y las pensiones.

Blaha, que se licenció en la Universidad Estatal de St. Cloud y obtuvo un máster en Educación en la Universidad de Minnesota-St.Mary, fue maestra de matemática y luego llegó a ser presidenta del sindicato de profesores, Anoka-Hennepin Education Minnesota. Más tarde, Blaha se convirtió en la primera mujer secretaria-tesorera de la AFL-CIO de Minnesota, que cuenta con 300.000 miembros. Fue elegida contralora en 2018, ganando contra la republicana Pam Myhra por seis puntos.

En el sitio web de su campaña, Blaha afirma que ha aumentado la financiación para recuperar el trabajo perdido en los últimos 15 años, ha reconstruido las relaciones en todo el estado, incluidas las zonas rurales, y ha detenido la privatización de auditorías estatales claves.

Wilson es el fundador y antiguo director general de Symbios Clinical, una empresa de dispositivos médicos con sede en Blaine. Posteriormente se graduó como primero de su clase en la Escuela de Derecho Mitchell Hamline. Varios medios de comunicación han dicho que Wilson es un abogado constitucionalista. En el 2020 se unió a “Lawyers for Trump” como observador voluntario para el día de las elecciones. También tiene un MBA de la Escuela de Administración Carlson de la Universidad de Minnesota. Wilson está casado y tiene cinco hijos.

Wilson dijo que quiere aportar un sentido de “visión empresarial” a la Oficina.

Dos candidatos de partidos minoritarios — Tim Davis con el partido Legal Marijuana Now y Will Finn con el partido Grassroots-Legalize Cannabis de Minnesota, que el medio Minnesota Reformer reportó que el candidato en realidad es Kevin Finander — también participan. MPR News no incluyó información de ninguno de ellos ya que hay poca información pública disponible sobre las posturas de ambos.

Temas clave

Esta es la posición de cada candidato en los temas que han surgido como los más importantes en esta contienda:

Transparencia

Wilson dijo que se presenta al puesto de contralor debido a “los recientes informes sobre el importante fraude en los programas de seguridad de Minnesota y la flagrante mala gestión de los grandes proyectos de infraestructura”, según el sitio web de su campaña. La transparencia y la responsabilidad del gobierno han tenido un “preocupante retroceso” en los últimos años, añadió.

Wilson culpa a Blaha de algunos de los mayores escándalos financieros de la historia del estado, incluida la investigación del FBI sobre la ya disuelta organización sin fines de lucro Feeding Our Future. Hasta la fecha, 49 personas han sido acusadas de delitos relacionados con la supuesta malversación de 250 millones de dólares de los fondos de nutrición COVID-19.

Blaha dice que la Oficina del Contralor del Estado no tuvo ningún papel de supervisión en el escándalo. “Ryan Wilson pasa más tiempo hablando de las entidades examinadas por el Auditor Legislativo que de las examinadas por la Oficina para la que realmente se presenta”, dijo en una declaración a MPR.

“A pesar de que se le ha informado en numerosas ocasiones que el asunto del Departamento de Educación Alimentando Nuestro Futuro … estaban bajo la jurisdicción de la OLA (Oficina del Auditor Legislativo) como agencias estatales, él sigue insinuando que el Contralor del Estado es de alguna manera culpable”, dijo Blaha.

Wilson dijo que si es elegido, trabajaría para responder a las preguntas del público sobre el destino de los fondos públicos.

Blaha dijo en el sitio web de su campaña: “Superviso unos 60.000 millones de dólares en gastos gubernamentales, sobre todo a nivel local. Esa supervisión se compone de: Revisiones como auditorías e investigaciones, apoyo como formación y herramientas financieras, y análisis para informar de los datos que la gente necesita para tomar decisiones basadas en hechos”.

Medio ambiente, social y gobernanza (ESG por sus siglas en inglés)

El ESG ha surgido como un nuevo tema en la contienda por el puesto de contralor. Es una idea que defiende Blaha, pero a la que se opone Wilson. Los republicanos la han calificado de “woke investing”.

¿De qué se trata? El ESG es un conjunto de criterios utilizados para examinar las inversiones en función de las políticas corporativas – como el cambio climático, la justicia social y la equidad – y animar a las empresas a actuar de forma responsable. Los criterios también ayudan a los inversores a evitar pérdidas cuando las empresas que han tenido comportamientos arriesgados o poco éticos tienen que rendir cuentas.

El contralor es uno de los cuatro miembros de la Junta Estatal de Inversiones responsable de invertir 130.000 millones de dólares en activos estatales. Estos incluyen tres sistemas de jubilación estatales, varios planes de contribución definida, cuentas no relacionadas con la jubilación y planes de ahorro con ventajas fiscales.

Ambos discutieron el tema cara a cara durante un debate de la WCCO celebrado en la Feria Estatal de Minnesota en agosto.

Blaha afirmó que, independientemente de la opinión que se tenga sobre el medio ambiente, hay que tener en cuenta el cambio climático a la hora de invertir. “Hay riesgos importantes y oportunidades significativas en la forma en que el clima está cambiando y cómo estamos haciendo la transición energética”, dijo. “La evidencia es abrumadora, y también es de sentido común. ¿Cuántos de nosotros estamos hundiendo nuestros ahorros en carbón ahora mismo?”

“Cuando sea contralor del Estado, no jugaré a la política con nuestras pensiones”, dijo Wilson. “Debemos anteponer el rendimiento de las inversiones”. Las inversiones de ESG tienen un rendimiento inferior, dijo, citando historias de Forbes y The Financial Times.

Wilson también señaló que el estado “perdió” al carbón como una “gran inversión en los últimos seis meses”.

“Tenemos que pedir que nuestro director de inversiones obtenga el mejor rendimiento posible para nuestros pensionados, de modo que nuestros profesores, bomberos, miembros de nuestros sindicatos, nuestros esforzados trabajadores del gobierno, nuestros policías… tengan la pensión que se les prometió”, dijo.

“Somos inversores a largo plazo. No se puede andar por ahí tratando de comerciar con mi pensión”, respondió Blaha.

Blaha replicó “La idea de que está cayendo en desgracia es sólo con un grupo muy pequeño de republicanos MAGA que están tratando de desacreditar esto”.

Educación

No suele ser un tema de discusión en la contienda de Contralor del Estado, la educación ha surgido como un tema, tal vez debido a que la plataforma de Wilson da prioridad a los niños y a los estudiantes.

Wilson dijo que la gente que ha conocido durante su campaña en Minnesota a menudo mencionan las escuelas.

“¿Llega el dinero a las escuelas, Ryan?” le preguntan, dijo en su declaración de apertura en el debate de WCCO. “Estamos contentos de dar más, algunos dicen que damos demasiado. Pero a pesar de todo, quieren saber si una vez que el dinero está ahí, llega a las aulas para que los profesores puedan enseñar y los niños puedan aprender”.

Más adelante señaló el descenso de los resultados en matemáticas y lectura. “No podemos abandonar a nuestros niños y eso es lo que hizo la contralora Blaha”.

“Muchos estudiantes están luchando por recuperar la pérdida de aprendizaje sufrida durante la pandemia. Mi plan utilizará los recursos [del contralor estatal] para proporcionar datos y transparencia para apoyar a los tomadores de decisiones locales mientras elaboran soluciones locales centradas en el éxito de los estudiantes en el aula”, escribió en Twitter.

Blaha le dijo que el contralor debería abstenerse de hacer conjeturas.

“Está insinuando que las escuelas no están utilizando su dinero adecuadamente. Es realmente importante que no especulemos sobre lo que está pasando… No importa lo que piense, sólo importa lo que sepa”, dijo. “Y si el contralor especula puede causar verdaderos problemas a las escuelas que están tratando de aprobar gravámenes en este momento”.

“En mi trabajo como educadora y en cuestiones de financiación escolar, he defendido nuestras escuelas públicas, los estudiantes y las familias que dependen de ellos, y los educadores y el personal que lo hacen posible”, dijo Blaha en una declaración escrita a MPR News.

“Para fortalecer nuestro sistema de escuelas públicas, senté las bases a principios de mi mandato para desarrollar un equipo escolar para reconstruir la experiencia de supervisión de la educación que ha faltado durante más de dos décadas. Fui capaz de asegurar la financiación, el apoyo de las partes interesadas en la educación, y gané la legislación que construiría nuestra experiencia escolar sin estresar los presupuestos escolares. A medida que disminuyen las presiones de la COVID-19, estoy dispuesta a seguir construyendo este equipo”.

Otros temas

MPR News también se puso en contacto con ambos candidatos para preguntarles su postura sobre otros temas importantes para los minnesotanos.

Aborto

Blaha: “Los servicios de salud son una parte importante de los presupuestos de los gobiernos locales, por lo que necesitamos un contralor que entienda que la atención sanitaria incluye el aborto. Un contralor que impulse una agenda anti-aborto podría interrumpir el acceso local a la atención reproductiva, en particular para los minnesotanos de bajos ingresos. Estoy orgullosa de mi historia de apoyo al derecho al aborto como presidenta de la Organización Nacional de Mujeres de Minnesota y estoy orgullosa de ser respaldada por Planned Parenthood y EMILY’s list”, dijo Blaha a MPR News en una declaración escrita.

Wilson: “Realmente no forma parte de nuestra contienda”, dijo a MPR News.

Economía y política fiscal

Blaha: “Los minnesotanos quieren saber que el dinero de sus impuestos trabaja para ellos. Durante mi mandato, mi oficina evitó más de 549 millones de dólares en errores presupuestarios a través de nuestras auditorías, puso en conformidad más de 23 millones de dólares en fondos de financiación de incremento de impuestos, encontró más de 4 millones de dólares en fraudes de gobiernos locales y aumentó nuestra supervisión de los fondos federales en 20.000 millones de dólares.

Debido a que importantes ingresos locales provienen del estado en forma de ayuda a los gobiernos locales, ayuda a los programas del condado y ayuda a los municipios, mi oficina analiza ahora las tendencias de estos flujos de ingresos y comparte estos hallazgos para que los funcionarios locales y los legisladores puedan crear políticas de financiación que levanten las economías locales”, dijo Blaha a MPR News en una declaración escrita.

Wilson: Como contralor, “lo más cerca que podemos afectar a la economía es asegurarnos de que el gobierno funciona bien, de que el dinero no se malgasta, de que va a donde tiene que ir. Y cuando lo hacemos, podemos ayudar a crear un entorno en el que el dinero de la gente llegue más lejos y también un clima que sea favorable para las empresas. Si las empresas ven un buen gobierno, querrán venir a Minnesota, y si ven despilfarro, abuso y fraude, se alejarán”, dijo a MPR News.

Agricultura y Minnesota rural

Blaha: “La historia agrícola de mi familia y mi trabajo interpretando la historia agrícola de Minnesota en la Granja Oliver H. Kelley me sirven para mi función en la Autoridad Financiera Rural (RFA por sus siglas en inglés). El contralor del estado forma parte de esta junta para ayudar a supervisar 368 millones de dólares en activos para apoyar a los agricultores cuando están empezando o se enfrentan a desafíos financieros. Mi enfoque para servir en la RFA es escuchar a los agricultores en primer lugar, a continuación, seguir su ejemplo, proporcionando un lente de supervisión fiscal a sus ideas”, dijo Blaha a MPR News en una declaración escrita.

Wilson: Refiriéndose a la RFA, dijo a MPR News, “ser capaz de representar (a los agricultores) en esas juntas … es una parte importante del papel del contralor del estado”.

Armas

Blaha: “Aunque el control de las armas no entra directamente en el ámbito del contralor estatal, estoy orgullosa de que mi oficina haya contribuido a la reforma de la justicia penal en un sentido más amplio, proporcionando datos que ayudaron a aprobar la reforma bipartidista de las leyes de confiscación de bienes criminales. Al revelar cómo las pequeñas confiscaciones hacen poco por disminuir la delincuencia, pero infligen un daño desproporcionado a los minnesotanos de bajos ingresos, reforzamos el argumento para eliminar las pequeñas confiscaciones. Esto me llevó a recibir un respaldo sobresaliente de Protect Minnesota, una organización líder en la prevención de la violencia armada”, dijo Blaha a MPR News en una declaración escrita.

Wilson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Salud Pública

Blaha: “Debido a que la salud y los servicios humanos son una parte importante de los presupuestos de los gobiernos locales, en particular a nivel del condado y de la ciudad, el contralor del estado tiene un papel en el análisis del gasto sanitario local. Con buenos datos, los miembros de la comunidad pueden tomar decisiones eficaces sobre la atención sanitaria. En mi programa, The State of Mainstreet, reuní a vecinos, empleados públicos y representantes del gobierno local para compartir tendencias y mejores prácticas para mejorar la salud de la comunidad local”, dijo Blaha a MPR News en una declaración escrita.

Wilson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Inmigración

Blaha: “Los inmigrantes de Minnesota son esenciales para construir comunidades vibrantes y economías locales fuertes. El contralor del estado tiene que entender ese valor en todo el espectro de su trabajo. Por ejemplo, el contralor del estado forma parte del consejo de Minnesota Housing, que invirtió 1.920 millones de dólares el año pasado para mejorar la vivienda de más de 93.000 hogares, algunos de ellos nuevos inmigrantes. Debido a mi compromiso con el apoyo a nuestros nuevos habitantes de Minnesota, pude ayudar a personalizar ese apoyo de manera que les da un comienzo sólido, lo que conduce a economías locales más estables”, dijo Blaha a MPR News en una declaración escrita.

Wilson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Las elecciones de 2020

Blaha: “Trabajo con los auditores del condado en todo el estado que no sólo supervisan las finanzas locales, sino que también administran nuestras elecciones. He visto de primera mano la diligencia con la que trabajan para realizar recuentos de votos justos, completos y precisos. Además, la evidencia es clara de que las elecciones de Minnesota están bien administradas, cuidadosamente revisadas y son dignas de nuestra confianza. Acepto los resultados de las elecciones de 2020 y confío en que Minnesota continuará su tradición de administración electoral efectiva este año”, dijo Blaha a MPR News en una declaración escrita.

Wilson: “Las elecciones del 2020 fueron justas y Joe Biden es nuestro presidente. Los minnesotanos se enorgullecen de sus elecciones. Tenemos una historia de alta participación electoral y un electorado comprometido. Por ejemplo, yo fui un observador electoral voluntario durante las elecciones del 2020. No sabía si estaba viendo cómo se emitían los votos de los republicanos o de los demócratas; estaba allí para ayudar a aportar transparencia a todos los votantes, independientemente del partido. Cuantas más personas participen en el proceso electoral, mejor será ese proceso para todos los minnesotanos. Los votantes hablaron en el 2020 y eligieron a Joe Biden, y los votantes están ansiosos por hacer oír sus voces en el 2022”, dijo Wilson en un correo electrónico a MPR News.

La reportera de MPR News Dana Ferguson contribuyó a esta guía.

Corrección: (10 de octubre de 2022) Una versión anterior de esta guía indicaba erróneamente el nombre completo de la escuela de derecho de Wilson. También hemos aclarado que su participación en Lawyers for Trump fue como voluntario y no en capacidad legal por la campaña de Wilson. Esta versión ha sido actualizada.

