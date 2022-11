This story comes to you from MPR News through a partnership with Sahan Journal.

Los dos candidatos a Fiscal General de Minnesota han priorizado temas muy diferentes en la contienda del 2022. Ni siquiera se ponen de acuerdo en la misión de la Fiscalía.

El titular Keith Ellison, de 59 años, destaca el derecho al aborto ante los votantes de Minnesota, mientras que su oponente republicano Jim Schultz, de 37 años, dice que la elección trata de reducir la delincuencia en todo el estado.

Schultz, un abogado educado en Harvard que anteriormente trabajó en el sector privado, cree que la Oficina del Fiscal General debe hacer cumplir las leyes, aumentar el número de abogados penalistas y abstenerse de presentar demandas contra las empresas de cigarrillos electrónicos o de petróleo como lo ha hecho Ellison.

A esto, Ellison, un ex congresista de seis mandatos que se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, dijo que a Schultz “le falta la mayor parte del trabajo. Pero yo diría que, sí, la seguridad pública es una parte… pero no es todo. Y faltaríamos al servicio y socavaríamos el bienestar de la gente de este estado si no protegiéramos los mercados y protegiéramos a los consumidores”.

He aquí un resumen de la postura de los candidatos:

Aborto

Ellison: En el sitio web de su campaña, Ellison declaró: “He luchado durante todo mi mandato como fiscal general por el derecho constitucional a la atención de la salud reproductiva, incluido el acceso a la atención del aborto aborto”.

En agosto emitió una alerta para el consumidor en la que advertía a los habitantes de Minnesota sobre los “centros de crisis de embarazo” no médicos, cuyo propósito, según él, es impedir que las personas embarazadas accedan a los abortos a pesar de que el aborto es legal en Minnesota. Ese mes, Ellison también se unió a otros fiscales generales de 20 estados y de Washington, D.C., desafiando la petición de Texas en un tribunal federal de no cumplir con una ley federal que protege a los médicos que interrumpen un embarazo para salvar la vida de la paciente.

Schultz: Durante un debate de candidatos a las primarias del Partido Republicano en marzo, Schultz reveló que fue miembro de la junta directiva de la organización sin ánimo de lucro Human Life Alliance de Minneapolis. (Siguió figurando como miembro del consejo hasta este verano, según Wayback Machine. Su nombre ya no aparece en la página web).

“Lo sé. Todos sabemos que el niño en el vientre materno es humano que merece protección legal… como Fiscal General, haré absolutamente todo lo que pueda para asegurar que los más vulnerables entre nosotros, los niños no nacidos, sean defendidos agresivamente”.

Más tarde, Schultz cambió su retórica y dijo que sólo apoya ciertas restricciones al aborto, incluida la prohibición después de las 20 semanas de embarazo. Dijo que no buscaría más limitaciones al procedimiento.

Crimen, policía y seguridad pública

Ellison: Ellison dirigió el equipo de fiscales que logró la condena del ex agente de Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. También apoyó una controvertida y fracasada medida electoral en Minneapolis que habría sustituido el Departamento de Policía de Minneapolis por un nuevo Departamento de Seguridad Pública.

Antes de que Floyd fuera asesinado, Ellison lideró un esfuerzo para examinar el uso de la fuerza letal por parte de la policía. Dijo a MPR News que “el Comisario de Seguridad Pública y yo convocamos un grupo de trabajo del sistema de justicia penal, la filantropía, el mundo académico y la comunidad para determinar cómo reducir los encuentros con la fuerza letal de las fuerzas del orden, porque queremos que todos los implicados en encuentros con la policía lleguen a casa sanos y salvos al final del día. No existe ningún otro grupo como éste en ningún lugar de Estados Unidos. Publicamos 28 recomendaciones tres meses antes de la muerte de George Floyd, varias de las cuales ya se han hecho realidad”.

Schultz: Ha propuesto endurecer las penas para los delitos violentos, establecer una pena específica para el robo específico de vehículos (actualmente se persigue como robo o atraco a mano armada) y crear un panel para estudiar los delitos violentos en Minnesota. Además, Schultz dijo que transferiría 30 fiscales de la oficina de las secciones que regulan los negocios a la división penal. (Para contextualizar, la mayoría de los casos penales son procesados a nivel local o federal, no por el fiscal general del estado, aunque la oficina puede ayudar a los condados que lo soliciten. Ellison solicitó a la Legislatura más fondos para contratar a nueve abogados penalistas, pero le fueron denegados).

“La Oficina del Fiscal General está centrada en muchas otras cosas además de la delincuencia que está afectando a las comunidades”, dijo Schultz. “Así que tenemos que tener bastantes más abogados penalistas en la Oficina del Fiscal General”.

Economía y política fiscal

Ellison: “Mi trabajo como Fiscal General es ayudar a los minnesotanos a costearse la vida mediante una sólida protección al consumidor, y eso es lo que he hecho. He puesto fin a los precios abusivos de las grandes empresas farmacéuticas, he protegido a los inquilinos de la explotación por parte de los propietarios, he responsabilizado a las universidades privadas y a los administradores de préstamos por aprovecharse de los estudiantes, he luchado contra el robo de salarios devolviendo cientos de miles de dólares en salarios robados a los trabajadores, y mucho más. Seguiré dando prioridad a este trabajo para garantizar una economía justa para todos”, dijo a MPR News.

Schultz: “Durante décadas, la oficina del Fiscal General ha sido hostil hacia las pequeñas empresas de Minnesota, y esto sólo ha empeorado bajo Keith Ellison”, dijo. El Fiscal General “ha hecho que la misión de su oficina sea hundir los negocios de la calle central de comercio y sacarlos del estado. Esto terminará cuando yo sea Fiscal General. Los negocios pequeños e independientes son la columna vertebral de nuestras comunidades y espero ser su defensor”.

Educación

Ellison: “Mi trabajo es proteger a los minnesotanos, incluidos los estudiantes, los profesores y el resto del personal escolar. Lo he hecho tomando medidas enérgicas contra las armas de fuego caseras y las armas de fuego ilegales para que ningún niño o padre tenga que preocuparse de que lleguen a casa al final del día, emitiendo una opinión vinculante de que los distritos escolares públicos no pueden ‘avergonzar a los estudiantes con el almuerzo’ prohibiéndoles participar en la graduación y otros eventos si tienen una deuda de almuerzo escolar, demandando a las compañías de tabaco por marketing engañoso, y haciendo que las escuelas sin escrúpulos y las empresas de servicios de préstamos rindan cuentas cuando se aprovechan de los estudiantes, incluidos nuestros futuros maestros”, dijo a MPR News.

Schultz: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Medio ambiente y cambio climático

Ellison: “Mi trabajo como fiscal general es proteger a los minnesotanos, incluso de las amenazas medioambientales. Mis principales prioridades son hacer que las corporaciones y quienes contaminan rindan cuentas por los daños que han causado a los consumidores y al medio ambiente de Minnesota; utilizar la ley, la política y la defensa para mitigar los efectos y ayudar a Minnesota a ser resistente al cambio climático; y apoyar la transición de Minnesota a la energía limpia de una manera que sea justa para los contribuyentes y los consumidores”.

Schultz: “Yo pondría fin a la hostilidad hacia la producción de energía y trabajaría en colaboración con todos para garantizar que se cumplen las salvaguardias medioambientales de nuestro estado”, escribió en un artículo de opinión. “Podemos ser buenos administradores de nuestro medio ambiente a la vez que nos aseguramos de no aumentar el costo de la energía para las familias de Minnesota”.

Agricultura y Minnesota rural

Ellison: “La gente en todo el estado se enfrenta a retos particulares para costear su vida – por eso he hecho responsables a las empresas de telecomunicaciones por la publicidad engañosa y el servicio deficiente en gran parte de Minnesota, y he hecho frente a los esfuerzos para reducir el servicio a las comunidades rurales. También me he unido a un grupo de fiscales generales bipartidistas para pedir una investigación federal de las prácticas antimonopolio en la industria de la carne de vacuno y más protecciones federales para los trabajadores de la industria cárnica”.

Schultz: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Armas

Ellison: Después del tiroteo masivo en una escuela de Uvalde, Texas, Ellison apoyó el endurecimiento de las leyes de seguridad de las armas para luchar contra la delincuencia violenta.

“No podemos tener una conversación seria sobre la seguridad pública y excluir una conversación sobre las armas”, dijo Ellison. “Es hora de hacer que nuestra comunidad sea más segura impidiendo el fácil acceso a estas armas”.

Schultz: No ha pedido que se endurezcan las leyes sobre armas. En cambio, “la Legislatura debería crear sentencias mínimas más altas para los delitos de robo de vehículos y aumentar las penas para los delincuentes violentos reincidentes”, dijo Schultz.

Salud

Ellison: “La atención sanitaria asequible es un derecho humano fundamental. Cuando los proveedores de atención sanitaria y las compañías de seguros no tratan a todos los ciudadanos de Minnesota de forma justa, mi trabajo como Fiscal General es garantizar que se les exijan responsabilidades. He demandado a los fabricantes de medicamentos genéricos por fijación de precios y he defendido el acceso a la insulina de emergencia gratuita. También he luchado con éxito contra el fraude millonario de Medicaid, y seguiré aplicando el acuerdo hospitalario que protege a los pacientes contra las prácticas agresivas de facturación y cobro de deudas por parte de los hospitales sin ánimo de lucro de Minnesota”, dijo a MPR News.

Schultz: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Inmigración

Ellison: “Defender las contribuciones y la dignidad de nuestros vecinos inmigrantes es lo correcto. Demandé con éxito a la administración Trump en contra de su veto a los estudiantes extranjeros, defendí los derechos de los niños en detención civil y pedí el cese de las redadas de inmigración en los juzgados. Seguiré protegiendo los derechos del debido proceso de nuestros vecinos inmigrantes mientras sea fiscal general”, dijo a MPR News.

Schultz: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Las elecciones de 2020

Ellison: “Proteger la integridad de las elecciones de Minnesota es una de mis principales prioridades. En 2020, trabajé con el Secretario de Estado para asegurar que todos los votantes elegibles en Minnesota tuvieran un acceso igual y justo a las urnas, y puse una guía clara para todos los votantes de Minnesota sobre nuestros derechos a votar de forma segura y sin intimidación. Después de las elecciones, me defendí con éxito de demandas frívolas para impedir que los ganadores de las elecciones al Congreso y a la Legislatura de Minnesota ocuparan los escaños que habían ganado”.

Schultz: “Joe Biden es el presidente. Es el presidente legítimo. Ganó legítimamente en 2020”, dijo en una entrevista.

