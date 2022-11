This story comes to you from MPR News through a partnership with Sahan Journal.

El actual gobernador, Tim Walz, del Minnesota Democratic Farmer Labor Party (DL por sus siglas en inglés), el republicano Scott Jensen y otros cuatro candidatos se presentan como candidatos a la gobernación de Minnesota para las elecciones generales del 8 de noviembre.

Los candidatos de los partidos minoritarios incluyen a Steve Patterson, del Grassroots-Legalize Cannabis Party of Minnesota; Hugh McTavish, del Independence-Alliance Party; James McCaskel, quien representa The Legal Marijuana Now Party, y Gabrielle Prosser, del Socialist Workers Party

A continuación, te mostramos la posición de los candidatos sobre los temas más importantes para los minnesotanos.

Aborto

Walz: Apoya el derecho al aborto y emitió una orden ejecutiva sobre la salud reproductiva después de la anulación del caso Roe v. Wade. La orden ofrecería protección legal a las personas de otros estados que vengan a Minnesota para recibir servicios de salud reproductiva.

Jensen: Dijo en marzo que “intentaría prohibir el aborto”, pero tras la anulación de Roe v. Wade añadió que “la violación y el incesto serían absolutamente excepciones” y “si la salud mental o física de una mujer embarazada está en peligro, entonces ya no es una situación para el sistema legal. Se trata de un asunto privado entre la paciente y el médico, y tenemos que hacer todo lo posible para preservar la salud y la vida de la mujer embarazada”.

Su compañero de fórmula, Matt Birk, fue objeto de críticas a nivel nacional en junio por los comentarios que hizo sobre el aborto en una Convención Nacional del Derecho a la Vida. Birk dijo que la cultura estadounidense “promueve ruidosa pero también sigilosamente el aborto” al “decir a las mujeres que deben tener un aspecto determinado, que deben tener carreras”.

Patterson: Apoya el derecho al aborto y dijo en su página web: “Ya sea protegiendo la primera y la segunda enmienda, legalizando la marihuana o restaurando la opción de interrumpir un embarazo. Creo que nuestras libertades son necesarias”.

McTavish: En un vídeo de TikTok de este año, sugirió impulsar un estatuto estatal que codifique en la ley el caso Roe v. Wade y el derecho de las mujeres a abortar.

McCaskel: En agosto tuiteó “Regular el esperma y llevar a la cárcel a los hombres que no cuidan de sus hijos. Así suenan los hombres cuando dicen que hay que ilegalizar el aborto”.

Prosser: Apoya el derecho al aborto. “La lucha por el derecho al aborto es sólo una parte de la lucha por los derechos reproductivos y la planificación familiar, que a su vez es sólo una faceta de la lucha por la emancipación de la mujer. Y la lucha por la emancipación de la mujer está totalmente ligada a la lucha por el fortalecimiento de las familias obreras, un importante refugio que tienen los trabajadores en este sistema capitalista en crisis”, dijo Prosser en The Militant.

Crimen, policía y seguridad pública

Walz: Recientemente ha pedido a los legisladores que respalden un mayor gasto en seguridad pública y penas más duras para los delincuentes, y este verano solicitó a la Patrulla del Estado de Minnesota que ayudara a las patrullas policiales en las Ciudades Gemelas. En enero presentó un presupuesto estatal que incluía 300 millones de dólares para la seguridad pública, pero los legisladores estatales no lo aprobaron antes de que terminara el periodo legislativo.

Jensen: En junio, esbozó un plan para luchar contra la delincuencia que incluía penas de prisión más largas para los delincuentes violentos, el despliegue de la Patrulla del Estado en las zonas de alta criminalidad y un despliegue más rápido de la Guardia Nacional “de forma preventiva si es necesario para información de inteligencia” de posibles disturbios.

Patterson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McTavish: En un video de TikTok, McTavish culpó de un reciente aumento de la delincuencia a los adolescentes y a las personas de 20 años, y dijo que Walz causó el aumento al cerrar las escuelas, los colegios y los lugares de trabajo durante la pandemia de COVID-19. También dijo en Twitter que, en lugar de contratar más agentes, había que despedir y sustituir a los “malos policías”.

En su página web dijo: “Sólo deberíamos prohibirte hacer algo si tu acción perjudica a otra persona, no si sólo te perjudica a ti”. Así, el tabaco, el alcohol y la marihuana recreativa deberían ser legales y no estar severamente gravados, ya que en su mayoría sólo perjudican a la persona que los consume, no a otras personas”.

McCaskel: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Prosser: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Economía y política fiscal

Walz: Walz ha impulsado tanto el aumento como la reducción de impuestos durante sus cuatro años en la gobernación. En su primer año, trató de aumentar el impuesto sobre la gasolina y un impuesto sobre las ventas del área metropolitanas como parte de una propuesta de transporte, pero su plan avanzó en la Legislatura. En 2021, propuso un aumento de los impuestos sobre la renta para las personas que más ganan en el estado, es decir, las que tienen ingresos superiores al millón de dólares. Tampoco lo consiguió.

Pero a lo largo de los años, también ha apoyado la ampliación de los créditos fiscales y ha firmado leyes que reducen modestamente los impuestos sobre la renta. Durante la sesión más reciente, Walz propuso cheques de reembolso únicos. Eso se estancó. Más tarde hizo un acuerdo con los legisladores del DFL de la Cámara y los republicanos del Senado para reducir los impuestos sobre la renta y eliminar el impuesto sobre la Seguridad Social, un plan que también se truncó.

Jensen: Dice que el gobierno de Minnesota gasta demasiado, y ha sugerido que ha llegado el momento de desechar el código fiscal tal y como lo conocemos. “Vamos a estudiar a fondo la posibilidad de eliminar el impuesto sobre la renta de las personas físicas”, dijo Jensen en la convención del Partido Republicano antes de obtener el apoyo en mayo.

En junio, puso por escrito algunas medidas fiscales más moderadas, diciendo que buscaría recortes fiscales de al menos 5.000 dólares para cada familia de cuatro miembros en Minnesota y derogaría totalmente el impuesto estatal sobre los ingresos de la Seguridad Social. Anteriormente propuso suspender el impuesto estatal de 28,6 centavos por galón de gasolina.

Patterson: “Como propietario de un negocio que perdió otro debido al cierre de la economía por parte del gobernador Walz, estoy decidido a asegurarme de que se dé prioridad y se proteja a las pequeñas empresas”, escribió en un artículo de opinión para el Post Bulletin de Rochester. También dijo al medio que el estado debería crear incentivos para que la gente trabaje, como exenciones fiscales para los empleados que trabajan más de 40 horas a la semana.

McTavish: “No me importa la producción económica bruta; me importa la renta y la riqueza media por persona y la renta y la riqueza del 90% más pobre de nuestra población”, dijo en su página web.

McCaskel: Tuiteó: “Podemos hacer crecer nuestra economía aún más legalizando la marihuana de forma segura y responsable”.

Prosser: “El sentimiento, creo, por los sindicatos es alto, pero el apoyo a los trabajadores que luchan no lo es necesariamente”, dijo Prosser, según The Worthington Daily Globe. “Por eso ponemos mucho énfasis en el apoyo a los trabajadores… necesitamos nuestro propio partido obrero que pueda competir por el poder político”.

Educación

Walz: El año en que Walz asumió el cargo, el estado gastó cerca de 9.600 millones de dólares en la educación, desde la primera infancia hasta el 12º grado. Ese gasto se espera que supere los 10,4 mil millones de dólares para el año fiscal actual — aunque un plan para agregar cientos de millones de dólares más se estancó en el Congreso. Walz dijo que eso debería ser sólo un comienzo.

En un tuit de este año, Walz dijo: “Como antiguo profesor de aula durante más de 20 años, sé que la educación es clave para las oportunidades económicas. Nuestro plan de expansión económica haría que los profesores de Minnesota fueran los mejor pagados del país”.

Las tasas de graduación se han mantenido en gran medida estáticas para los estudiantes en general de Minnesota bajo el mandato de Walz. Las diferencias entre los estudiantes blancos y los de color se mantienen.

Jensen: En septiembre, dio a conocer un plan de 10 puntos para la educación que exige una mayor aplicación de las leyes de absentismo escolar, y busca un mayor enfoque en las normas para medir la habilidad en matemáticas, lectura, ciencia y estudios sociales. Quiere que las escuelas estén mejor equipadas para tratar con niños con antecedentes violentos o en crisis de salud mental.

Quizás lo más notable sean los componentes en torno a la elección de escuela y la participación de los padres. Jensen quiere añadir nuevos niveles de notificación a los padres y de contribución en lo que se enseña y lo que podría estar fuera de los límites; dice que algunas lecciones sobre raza y cultura van demasiado lejos. Su propuesta de elección destinaría parte del dinero que de otro modo iría a las escuelas públicas a becas o cuentas para las familias que quieran elegir una opción de aprendizaje diferente, incluidas las escuelas parroquiales.

Patterson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McTavish: Gran parte de sus intervenciones públicas se centran en criticar los cierres en respuesta a la pandemia del COVID-19, incluyendo el cierre de escuelas, pero MPR News no pudo encontrar comentarios públicos sobre las propuestas educativas actuales.

McCaskel: El pasado diciembre tuiteó “Lol. Todo lo que hay que hacer es trabajar y aliviarnos de la deuda por préstamos estudiantiles @POUTS”.

Prosser: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Medio ambiente y cambio climático

Walz: Está presionando para que el 100% de la electricidad de Minnesota provenga de energías renovables para el año 2040. En septiembre presentó un plan climático que describe formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con seis objetivos generales: transporte limpio aumentando la proporción de automóviles eléctricos en las carreteras de Minnesota hasta el 20 por ciento en 2030; tierras arables inteligentes desde el punto de vista climático; comunidades resistentes; energía limpia y edificios eficientes; vidas y comunidades saludables; y una economía limpia.

Jensen: Quiere levantar la prohibición estatal de construir centrales nucleares y sus normas sobre “automóviles limpios”, que aún no han entrado en vigor, pero que obligarán a los fabricantes y concesionarios a suministrar más vehículos eléctricos al mercado de Minnesota. También quiere crear asociaciones público-privadas para desarrollar energía de cápsulas de madera a partir de productos residuales de madera no utilizados en el norte de Minnesota, y desarrollar digestores de metano en las zonas rurales de Minnesota para capturar y producir energía.

Patterson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McTavish: Dijo en un vídeo de TikTok que quiere “convertir la mitad del estado de nuevo en naturaleza”. Quiero ver a los búfalos vagando libres por la mitad sur del estado”. En su página web dijo que lo ve como una solución al calentamiento global, que calificó como una de las dos mayores crisis de la historia de la humanidad.

McCaskel: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Prosser: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

La agricultura y el medio rural de Minnesota

Walz: “El presupuesto del gobernador Walz redujo los impuestos a la propiedad para los agricultores y firmó una ley que se espera que traiga casi 200 millones de dólares en ahorros de impuestos a los agricultores de Minnesota”.

Este año, Walz firmó una ley de financiación de la agricultura que incluía 18,4 millones de dólares para cubrir las pérdidas de los agricultores debido a la sequía del año pasado, así como dinero para desarrollar la banda ancha en las zonas rurales.

Jensen: Ha dicho que las regulaciones están perjudicando a los minnesotanos de la zonas rurales. En su página web, esboza planes para “revivir la Minnesota rural” que incluirían la promulgación de una orden ejecutiva que instruya a las agencias estatales a responder a las solicitudes de permisos de manera más eficiente, aumentar la financiación para construir más carreteras rurales, ampliar los proyectos de banda ancha que conectan a los residentes de las zonas rurales a Internet, y mejorar el programa llamado Crédito Fiscal para Agricultores Primerizos (Beginning Farmer Tax Credit en inglés).

Patterson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McTavish: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McCaskel: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Prosser: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Armas

Walz: Ha dicho que hay que hacer más para asegurarse de que las armas no terminen en las manos equivocadas. Rechazó las sugerencias de que la verificación de antecedentes adicionales o el retiro temporal de las armas a las personas en crisis sería engorroso.

“Como propietario de armas desde hace mucho tiempo, como alguien que ha estado cerca de ellas tanto como arma militar, y como alguien que las posee hoy en día, llamar la verificación de antecedentes un inconveniente, o tener en su lugar leyes de alerta roja que no quitan sus derechos constitucionales, no lo entiendo”, dijo Walz, y agregó: “Creo que la planificación de un funeral para un niño de nueve años es más engorroso en este momento”.

Jensen: Cuando estaba en la Legislatura, Jensen copatrocinó proyectos de ley para ampliar los controles de antecedentes para la compra de armas y para exigir a la gente que informara de los robos de armas. Los proyectos de ley no se aprobaron. Desde entonces, ha cambiado su postura y se ha vuelto un entuciasta activista pro-armas. En una entrevista en un podcast el año pasado, se le preguntó a Jensen si firmaría la verificación universal de antecedentes de llegarse a aprobar, Jensen respondió: “No, no lo haría”. En una serie de videos en su página web, dijo que posee seis armas y acusó al gobierno de almacenar munición, por lo que como gobernador querría “averiguar qué está pasando con la munición”.

Patterson: En un artículo de opinión para el Post Bulletin de Rochester, escribió: “Apoyo la Segunda Enmienda y la aplicación de la ley. Me mantengo firme en mi misión de hacer de Minnesota un estado con Doctrina Castillo (Castle Doctrine state en inglés)”.

“La Doctrina del Castillo” es el concepto que brinda a la gente el derecho a defenderse y a usar la fuerza mortal contra un atacante en sus casas — de ahí, “castillo”. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, al menos 28 estados tienen leyes que amplían ese concepto, afirmando “que no hay obligación de retirarse ante un atacante en cualquier lugar en el que uno esté legalmente presente”. Minnesota no es uno de esos estados; aquí la gente está obligada por ley a retirarse de una situación de amenaza si es posible.

McTavish: MPR News no ha podido encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McCaskel: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Prosser: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Atención sanitaria

Walz: Después de los informes de negligencia y abuso generalizados en los centros de atención de Minnesota y una auditoría legislativa que encontró grandes deficiencias en la supervisión del estado, Walz firmó un paquete de reformas de 2019 para el cuidado de personas mayores y adultos vulnerables en todo Minnesota. También trabajó en la legislación para aumentar la transparencia en los costos de los medicamentos recetados y firmó la “Ley de Asequibilidad de la Insulina Alec Smith” para proporcionar alivio a los minnesotanos que luchan por pagar su insulina.

A principios de este año, Walz y Flanagan dieron a conocer un plan que establecería “una compra de MinnesotaCare para crear una opción de seguro de salud accesible para los residentes del estado que carecen de seguro de salud, así como para los minnesotanos que tienen seguro pero luchan para cubrir los altos costos que no están incluidos en el seguro”. También propuso “financiación para examinar en profundidad cómo se podría ofrecer atención primaria gratuita a todos los minnesotanos”.

Jensen: Se opone firmemente a la sanidad de pago único en Minnesota, también llamada a veces “Medicare para Todos”. Apoya la transparencia de los precios en clínicas y hospitales, y también trabajó en el proyecto de ley de asequibilidad de la insulina.

Patterson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McTavish: En un vídeo de TikTok, dijo que como gobernador propondría que “los proveedores de atención médica tengan que cobrar la misma cantidad a todo el mundo, a excepción de las tarifas reducidas para las personas con bajos ingresos”, que “tengan una lista de lo que cobran” para los procedimientos comunes, y que “sean capaces de decirte si aceptan tu seguro o no”.

McCaskel: En otro tuit, cuando alguien le preguntó su posición sobre el asegurado individual y el aborto, escribió: “¡Todo el mundo debería tener las mismas oportunidades en la vida, ya sea en la sanidad o en la educación, los negocios del dormitorio deberían ser privados y no deberían preocupar a los funcionarios elegidos, especialmente a los hombres!”.

Prosser: MPR News no ha podido encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Inmigración

Walz: Minnesota tiene una larga historia de acogida de refugiados, que Walz apoya. Él ha dicho “Los inmigrantes fortalecen nuestras comunidades. Estamos agradecidos a todos los que llaman a Minnesota su hogar”. Declaró el 26 de octubre como el Día de la Integración de los Inmigrantes en Minnesota.

Jensen: Cuando se le preguntó si el gobierno de Minnesota debería estar “obligado” a aceptar refugiados, Jensen dijo “Si vamos a tender la mano y acoger a alguien, tenemos que ser capaces de cuidarlo. No me importa si se trata de un niño huérfano o de un refugiado. Esto es absolutamente incorrecto”, y “estamos literalmente socavando gran parte del tejido vital de Minnesota, y el gobierno — el gobierno federal — no tiene derecho a hacerlo”.

Patterson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McTavish: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McCaskel: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Prosser: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Las elecciones de 2020

Walz: Defendió los resultados de las elecciones de 2020 como justas y precisas. En una entrevista del 3 de enero de 2022 con la presentadora de MPR News Cathy Wurzer, Walz dijo que “hay un gran número de nuestros vecinos republicanos que creen que [la democracia] está amenazada porque las elecciones fueron robadas. Lo cual, en realidad, no hay ninguna prueba de ello. Ninguna en absoluto. Esa subestimación de nuestro sistema, eso me preocupa”.

Jensen: El presidente Joe Biden ganó a Trump en Minnesota por siete puntos en 2020. Cuando se le preguntó si cree que las elecciones de 2020 fueron “robadas” a Donald Trump, Jensen dijo: “No tengo forma de saberlo”. A principios de este año, Jensen sugirió que el secretario de Estado demócrata de Minnesota debería ir a la cárcel por su gestión del sistema electoral del estado.

Patterson: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McTavish: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

McCaskel: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

Prosser: MPR News no pudo encontrar comentarios públicos recientes sobre el tema.

The Associated Press, así como el productor asociado de MPR News Matthew Alvarez y la editora Kaila White contribuyeron a esta guía.

