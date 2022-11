This story comes to you from MPR News through a partnership with Sahan Journal.

El actual secretario de Estado de Minnesota es Steve Simon, un demócrata que fue elegido para el cargo en 2014 y antes de eso sirvió en la Cámara de Representantes de Minnesota. Su contrincante es Kim Crockett, republicana y abogada que nunca ha ocupado un puesto público.

Los candidatos han enfocado sus comentario públicos y sus puntos de debate en la integridad de las elecciones y, en general, han evitado temas polémicos en donde la Secretaria de Estado no tiene ingerencia, como el aborto y la delincuencia.

A continuación, algunos aspectos destacados de la postura de cada candidato sobre el derecho al voto y la integridad electoral.

Las elecciones del 2020

Crockett: Ha dicho que las elecciones del 2020 estaban “amañadas”. En una entrevista de enero sobre las elecciones del 2020, dijo: “No creo que la palabra ‘sin ley’ sea demasiado fuerte”. Cuando se le preguntó sobre un video en el que se autodenominaba “negadora en jefe” de las elecciones del 2020, Crockett dijo que se había sacado de contexto, y que estaba bromeando sobre cómo la habían caracterizado los medios de comunicación. Sin embargo, dijo que muchos minnesotanos tienen preocupaciones legítimas sobre la integridad de las elecciones.

Simon: Simon dijo que las elecciones de Minnesota son justas y que la gente tiene tanta confianza en ellas que el estado lidera habitualmente la nación en la participación de los votantes. Simon también dijo en Twitter: “Es totalmente equivocado y profundamente preocupante sugerir que nuestras elecciones están ‘amañadas’ y ‘sin ley’, y comparar un cambio en las reglas electorales con el ataque terrorista del 11 de septiembre en nuestra nación”, en referencia a los comentarios que hizo Crockett.

Las elecciones mitad de período

Crockett: Cuando se le preguntó durante un debate en la WCCO sobre si aceptaría los resultados de las próximas elecciones, Crockett se negó a responder y en su lugar dijo: “Todavía no estamos allí. Faltan semanas para ello. Y tendremos que ver lo que ocurre de aquí a la certificación de las elecciones”. Más tarde se retractó, diciendo que “aceptaré el resultado de las elecciones del 2022, gane o pierda”, pero añadió: “En cuanto a mi confianza en la administración de las elecciones del 2022, esa es una pregunta completamente diferente que responderé después de que estas elecciones se hayan realizado”.

Simon: “Tenemos un gran sistema de equipo en Minnesota. Nuestra oficina, la oficina del secretario de Estado, tiene un papel que desempeñar”, dijo Simon en el debate. “Pero también lo tienen los gobiernos locales. Somos compañeros de equipo. Tenemos que cubrirnos las espaldas mutuamente y estoy en contacto constante con nuestros socios, nuestros compañeros de equipo a nivel de condado y ciudad para asegurarnos de que pase lo que pase, estamos preparados igual que en el 2020”.

Derecho al voto y acceso a los votantes

Crockett: Dijo a BallotPedia que quiere “solicitar una identificación con foto y boletas provisionales; reducir el período de votación temprana de 46 días; limpiar las listas de votantes; requerir juntas de boletas en ausencia equilibradas por partido; prohibir las buzones receptores de papeletas y la recolección de boletas; revisar la tecnología de votación; requerir auditorías aleatorias después de las elecciones; requerir la ciudadanía para votar”. En el debate de WCCO, dijo que el registro de votantes en el mismo día, que Minnesota ha acreditado como un factor en su alta participación electoral, ha “socavado nuestro sentido de la equidad y la confianza en el sistema durante bastante tiempo”.

Simon: En el debate de WCCO, Simon dijo que una ley de identificación de votantes en Minnesota es innecesaria y privaría de derechos a los votantes elegibles. Los minnesotanos rechazaron hace 10 años una enmienda constitucional que habría exigido la identificación de los votantes.

